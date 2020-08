«No me he sumado a la búsqueda porque temo por mí, porque la comunidad ha intentado darme golpes. Mi familia no quiere que yo salga de aquí porque me han amenazado, me han dicho que me van a matar, me han tirado golpes entonces por eso me he mantenido a distancia», se escucha decir a la madre en un video colgado en el medio digital Noticias Pauta.( Seguir leyendo…)