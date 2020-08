Don Miguelo de cumpleaños hoy

View this post on Instagram

El regguetonero Miguel Ángel Valerio, popularmente conocido como Don Miguelo, cumple 39 años este jueves 27 de agosto, el mismo día en que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte le conocerá medida de coerción por unos «challenge» musicales en el que participaron menores de edad. Desde principios de semana, el reconocido artista francomacorisano se encuentra detenido por usar menores de edad en una especie de reto bailando su canción «Y qué fue?», razón por la que el Ministerio Público lo acusa de «explotación sexual comercial y pornografía infantil en las redes». El caso está a cargo de la Directora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría General de la República, magistrada Olga Diná Llaverías. El conocimiento de la medida de coerción está pautado para las 3:30 de la tarde de este jueves. #Ndigitalmultimedia #NDigital #TiempoReal #Entretenimiento Www.n.com.do