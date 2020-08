Por si no fuera suficiente con los millones de copias que vendió en su momento y con el hecho de que dos de sus sencillos, ‘Bodak Yellow’ y ‘I Like It’, siguen siendo radiados casi con la misma intensidad que hace dos años, la rapera Cardi B vuelve a estar de celebración gracias a un nuevo récord cosechado por su aclamado álbum ‘Invasion of Privacy’ (2018), el cual sigue rindiendo en el mercado a un grandísimo nivel. (Seguir leyendo…)