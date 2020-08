De recién cancelada de un noticiario a directora de un ministerio

View this post on Instagram

#AyM Ana Rossina Troncoso es la directora de Comunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. ⁣ ⁣ @anarossina pasa al ámbito de funciones dedicadas al servicio público con la designación en dicho ministerio formando parte del nuevo equipo que juramenta este martes el nuevo ministro de la entidad Ito Bisonó. ⁣ ⁣ Amplía arteymedio.com.do #ArteyMedio