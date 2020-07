Los niveles de alerta meteorológica de RD

View this post on Instagram

En nuestro país, existen 3 niveles de #alertameteorológica 🌀⁣ ⁣ 🟢 #AlertaVerde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento peligroso para la población. ⁣ ⁣ 🟡 #AlertaAmarilla se emite cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgos. ⁣ ⁣ 🔴 #AlertaRoja se declara cuando el fenómeno impacta una zona determinada, presentando efectos adversos a las personas, los bienes o al medioambiente. ⁣ ⁣ Al escuchar cualquiera de las 3, debemos permanecer atentos a las informaciones que emiten los organismos de Protección Civil⁣ ⁣ #TemporadaCiclónica2020 #DefensaCivilRD ⁣