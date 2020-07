FOTOS | Inicia rodaje “La vida de los reyes”

View this post on Instagram

A pocas horas de encender la cámara y decir la famosa frase ACCIÓN! Les comparto algunas imágenes de nuestra pre-produccion bajo los protocolos de lugar y nuestro lema #yomecuidoytecuido 🇩🇴 mañana inicia una gran historia donde tenemos la dicha de contar con jóvenes talentos que se abren paso en nuestro cine como @paulaferry y @camsantana quienes caracterizaran a las esposas en su etapa joven, de igual forma contar con @judithrodp @alexandrafuentes entre otros grandes talentos de nuestro cine/teatro al igual que muchos otros jóvenes y niños nos llena de orgullo🙌un guion hermoso de @davidmalerbaq y bajo la dirección de @frankperozo producción general de @letytonos #letsmakehistory 💪#cinedominicano pal 🌍 #lavidadelosreyesmovie #caribbeanfilms #greenfilming #zumatron 📸 by @jochycampusano