Fotos inéditas de Don Ramón

View this post on Instagram

Ésta si que es una foto extraña! Y no lo digo porque mi papá esté sin playera, sino porque está sin sombrero!! Pero que tal el porte de Monchito?? Super galan, mi papá decia: Soy flaco pero correoso!! A qué se refería? . . . #Monchito #donramón #ramónvaldés #SeuMadruga #chaves #rorro #quico #chavodel8 #florindameza #flaco #papá #artista #sudamerica