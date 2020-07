Pedro Botello: La lucha no ha acabado

View this post on Instagram

El diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Romana, Pedro Botello, advirtió que luchará por el 30% de los Fondos de Pensiones.

Botello pidió al Senado de la República convocar para conocer el proyecto de Ley.