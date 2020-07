Conocido Youtuber dominicano pasa susto de salud

View this post on Instagram

¡Gracias a todos por sus bonitos mensajes y todo el cariño recibido! Todo está bajo control y en manos de profesionales de cuidados intensivos. Este episodio no tuvo nada que ver con el Covid y estoy negativo a esa enfermedad. Se me presentó un problemita en el corazón, pero si Dios quiere todo estará bien y estoy con el ánimo y la tranquilidad de siempre. ¡Gracias! Los quiero.