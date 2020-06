Las ciudades que tendrán vuelos a Punta Cana

View this post on Instagram

En #PUJAirport tenemos programados para el mes de julio y hasta la fecha unos 363 vuelos, 36 de ellos comerciales que llegarán en los primeros 7 días de operación. Estas cifras pueden variaren función a la programación de vuelos; que traerán turistas desde diferentes países de Europa, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Los vuelos pertenecen a las aerolíneas @JetBlue, @SpiritAirlines, Tui Airways, @FlyEdelweiss, @SuncountryAir, @Delta Airlines, @CopaAirlines, @AirCANADARouge, @United Airlines, @WamosAir, @AmericanAir, @ORBESTAir, @EvelopAir, @AirTransat y @AirEuropa. 💻 Para más información, visita el enlace en nuestra biografía.