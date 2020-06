VIDEO | Ayudemos a esta madre dominicana

View this post on Instagram

Madre soltera de ocho niños entre 1 y 10 años de edad solicita ayuda de cualquier persona que se sienta conmovida, ya que no cuenta con los recursos para sostener a su familia. . . Marcia Sánchez, de 30 años, residente en Nizao, provincia San Cristóbal vive junto a sus vástagos en una casa deteriorada. . . Para cualquier ayuda pueden comunicarse comunicación al teléfono (829) 854-2055