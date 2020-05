Emotivo mensaje de Wason Brazobán a su hermana fallecida

View this post on Instagram

Éramos cinco varones y de repente llegó la mejor noticia , venía la hembra en camino y se llamaría Noelia dijo papi. Y llegaste y cambiaste todo en la casa , yo como el segundo más viejo tuve que cambiarte los paños cuando mami y papi trabajaban , luego te daban el lujo de estudiar ballet siendo nosotros pobres y nunca sentimos celos de ti , estábamos felices de tenerte en casa , siempre te consentimos y cuando metías la pata nos costaba hablarte fuerte , pero siempre , siempre te perdonamos todo, pero lo que yo sé que no te vamos a perdonar ningunos de tus hermanos es que te fueras primero que nosotros y nos dejara el alma rota para siempre 😭😭😭. El plan era que tú nos enterrarás a nosotros , no lo contrario . Tú eres la niña de la casa , la consentida . Como diablos se te ocurre irte y dejarnos solo ???😭😭😭😭. Así de repente , sin avisar . No te lo vamos a perdonar hermana de mi alma. Cuando Nos encontrémos en el cielo te voy a jalar las orejas por primera vez en n mi vida . Mientras tanto ve contándole el chisme a papi y a mami en el cielo . Te amo ! Mucho más de lo que siempre te dije ! 😭😭. Ve con Dios y dile a ese Dios que que nos mande paz , que dejaste un desastre aquí en la tierra .😭😭😭😭