Video: Covidiotas delincuentes

Autoridades policiales y militares fueron recibidas a pedradas y botellazos en el sector Benito Monción de Dajabón, luego que acudieran al lugar a darle seguimiento a una denuncia de violación al toque de queda y las medidas de prevención del Covid-19. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana