Ayudemos a ayudar a la gente Verón y Bávaro

Ayudemos a la organización We Help D.R con asistencia para muchas familias de bajos ingresos en Verón y Bávaro República Dominicana. Estas familias viven del ingreso diario y la mayoría no ha trabajado durante meses. La mayoría ya tiene hambre y estamos a punto de comenzar otros 25 días sin trabajo, sin dinero, sin comida. Necesitamos su ayuda para ayudar más AHORA.

[Clic aquí para ayudar esta campaña…]

A través del representante del vecindario encontramos a las familias más necesitadas, luego organizamos lo que las familias necesitan y negociamos con los vendedores. Los productos que más se necesitan son los siguientes:

-Huevos

-Arroz

-Sal

-Leche

-jabón

-Lata de sardinas

-Pasta

-Frijoles

-cacao

-Gelatina

– Trigo partido

-Pollo

-Agua

-Plátano

-Azúcar

-Pan

-Condimento

[Clic aquí para ayudar esta campaña…]

Esta ayuda significará mucho no solo para nosotros, sino para todas las familias que en este momento no pueden mantenerse por sí mismas. A través de este GoFundMe podremos ayudar a 10 veces más personas que nuestra colaboración inicial.

[clic para ayudar a nuestros hermanos…]