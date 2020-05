View this post on Instagram

Alemania.–El Café Rothe, ubicado en la ciudad Schwerin, al norte de #Alemania, utiliza tubos de piscina para marcar el distanciamiento social entre clientes. ¿Te puedes imaginar haciendo eso? ¿Que opinas? 🤔 Via @revistasemana #nuevanormalidad #viral #saliendo #remolachanet