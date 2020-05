Jessica Pereira entra a De Extremo a Extremo

View this post on Instagram

Gracias a Dios Primero 🙏🏻 por esta Bendición de seguir creciendo , Gracias enormes al Licenciado Juan Ramón Gomez Díaz, y a todo el Grupo de Medios Telemicro por apostar a mi trabajo , y darme esta gran oportunidad! Hoy me uno a la familia de @deextremo15 gracias a todos mis compañeros por el trato tan hermoso y a cada uno de ustedes nuestros televidentes ❤️ el corazón no me cabe en el cuerpo . Simplemente GRACIAS 🙏🏻