Fogones Solidarios

La iniciativa “Fogón: Gastronomía Solidaria”, se coordina desde la Diplomacia Gastronómica @mirexrd con la FAO y el Banco de Alimentos y el PMA programa mundial de alimentos . La idea es cocinar y entregar alimentos a grupos vulnerables y a instituciones que ofrecen servicios para enfrentar el COVID-19. Chef Tita con un grupo de chefs maravillosos de la República Dominicana elaboramos un menú a base productos locales donados por entidades privadas y pequeños productores. Las instituciones fueron identificadas por la FAO, y los primeros beneficiados propuestos serían el Hogar de Adictos Mesón de Dios, y los médicos y personal de seguridad que laboran en el Aeropuerto Internacional El Higuero. La primera entrega de 100 platos la realizaremos mañana , así que atentos les estaremos compartiendo todos los detalles de esta bella iniciativa a la cual se siguen sumando cada vez más gente .