Video – Jóvenes de Los Mina entregan refrigerios a policías y soldados

View this post on Instagram

Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de apoyar a los más vulnerables, a los que velan por nuestra salud, así como por quienes se encargan de nuestra seguridad, hoy estuvimos en el destacamento policial del Ensanche Felicidad, Los Mina, llevandole un refrigerio a nuestros militares y policías antes de salir a sus servicios, también fuimos a la Estación de Bomberos Coronel Ignacio Martínez H.Ubicado en el sector San Lorenzo de Los Mina. Agradecemos eternamente Altisimo por esta oportunidad que nos brinda para servir a los demás. Es momento de unirnos para juntos vencer esta pandemia del Covid-19 y seguir adelante como Nación. Gracias infinitas a las personas que fueron participes de esta causa. Johová proveerá Génesis 22:14