Video: Fokiuse le tira su celular a atracadores

View this post on Instagram

Captado en cámara de seguridad quedo el momento en que fue asaltado el abogado y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio Peña, cuando llegaba a su residencia en el sector La Castellanas Santo Domingo. Es el segundo robo en menos de 10 días . Reporta que la semana pasada robaron su vehículo. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana