Dan de alta a Johnny Ventura

Después de realizar los estudios correspondientes, les comunico que hoy martes 31 de marzo gracias a Dios ya me encuentro en casita en franca recuperación siguiendo las recomendaciones de los doctores. Asimismo, con gran alegría comparto con ustedes que mi esposa Josefina “Fifa” y mis hijos Ana Yahaira y Juan José quienes conviven conmigo, se sometieron a la prueba del (Covid-19) siendo NEGATIVO en todos los casos. Agradezco de forma especial a quienes intervinieron en el restablecimiento de mi salud, al Médico Internista, Antonio Villegas, la Infectóloga, Claudia Blanco; así como a todo el equipo de enfermería y personal general del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat) por su hospitalidad y atenciones para conmigo. De igual manera, elevo mi gratitud a todos y cada uno de ustedes, quienes con sus mensajes se han mantenido atentos a mi evolución. No les niego que fueron días de mucha incertidumbre y preocupación, pero sus oraciones, mi actitud siempre positiva y el poder del Padre Celestial me dieron la fortaleza para vencer con gallardía este terrible momento. Hago un aparte para reiterarles que se mantengan en sus hogares tomando las medidas de precaución y así prevenir que el virus siga arrebatándonos a nuestros seres queridos. Les pido también que continúen sus oraciones, no solo por mí, sino por todos los enfermos que atraviesan por la difícil enfermedad del Coronavirus. Dentro de poco estaré publicando un videíto en mis redes sociales para que puedan ver que habrá ¡Caballo Mayor pa’ rato! Afectos, Johnny Ventura