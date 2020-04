Gina Mambrú de regreso a RD

View this post on Instagram

Gracias señor por tus bendiciones 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Un vuelo seguro✔ Un protocolo 100% ✔ Directiva de helidosa🙏🏻💪🏼 Prueba de covid-19 NEGATIVO🙏🏻 ya falta menos para ver a mi familia🙏🏻 cuarentena 🏠🏠🏠🙏🏻🙏🏻🙏🏻 y listo Dios mediante. Agradecida por todas las personas involucradas desde mi salida de Indonesia hasta mi destino final mi hermosa república dominicana 🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴 Mi equipo @pgn_popsivo_polwan gracias por cuidar de mi esos días antes de salir a mi destino y donde se encargarían las autoridades dominicanas, a nuestro señor presidente el excelentísimo Danilo Medina por facilitar mi regreso y autorizar mi entrada al país atendiendo a nuestro llamado de sus reinas del Caribe, Cristóbal Marte como siempre desde que salí de Indonesia se encargó como todo un campeón 💪🏼🇩🇴🙏🏻 gracias mil. A los directivos de Helidosa 🛩 y candidato Gonzalo castillo por el trato como una reina 👸 y hacer posible mi traslado a RD, Luisin Mejía Oviedo por el trato 1A de los atletas y velar por nuestra comodidad aún en cuarentena 🏠🙏🏻 hasta que pueda reunirme con mi familia. A la prensa que estuvo pendiente durante mi trayectoria muchas gracias !!!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ##Dios1 #reinasdelcaribe #quedateencasa #cuarentena #juntospodemos #familia