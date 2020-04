Gobernador de NY: Habrá segunda ola del coronavirus

Cuomo dijo que muy seguramente una vez las cosas se regularicen, habrá una segunda ola de contagios de coronavirus, por lo que pidió a la gente estar preparados para que el resurgimiento del brote no agarre a nadie fuera de base.“Si no esperamos una segunda ola o una mutación de este virus, entonces no hemos aprendido nada”( Seguir leyendo…)