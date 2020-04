Confirman 4 casos positivos en La Victoria

View this post on Instagram

La Procuraduría General de la República confirmó este lunes cuatro casos positivos de coronavirus en la cárcel de La Victoria, y dos muertes por esa causa. De acuerdo con la información, también les han realizado pruebas a 592 internos, mientras que los que salieron positivo están siendo trasladados a uno de los centros que se construyen dentro de las acciones que se llevan acabo del plan de humanización, y que han sido destinado como área de aislamiento. . Lea más de esta nota en el link ubicado en Bio. Foto: fuente externa #DL #DiarioLibre #CoronavirusenRD #CarceldelaVictoria