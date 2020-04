Video: Boda en el balcón [viral]

View this post on Instagram

Una pareja tenía previsto casarse en estos días y tras la llegada del coronavirus los ya marido y mujer se dieron el "sí, acepto" desde el balcón de su casa en Miami. No pudieron hacer la fiesta que hubiesen querido pero contaron con unos invitados de lujo, sus vecinos, quienes desde sus terrazas les aplaudieron y animaron en este momento tan especial.