Cibermaratón recauda más de RD$8 millones

View this post on Instagram

Artistas dominicanos e internacionales dijeron presentes de manera virtual en apoyo al cibermaratón “Juntos por ti RD”, con el propósito de recaudar recursos junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para así dotar al personal médico de materiales para combatir el coronavirus. Ricardo Montaner, Luis Fonsi, Franco de Vita, Kany García y el conferencista Daniel Habif enviaron mensajes de apoyo al cibermaratón y además invitaron a la ciudadanía a seguir respetando la cuarentena. Amplié la nota en el link ubicado en Bio. Foto: fuente externa #DL #DiarioLibre #CoronavirusenRD #Artistas #Unifec #JuntosportiRD