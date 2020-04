Ecuador: ataúdes de cartón

La acumulación de cadáveres provocó el desabastecimiento de las funerarias La Alcaldía de Guayaquil comenzó a repartir este domingo ataúdes de cartón para paliar la escasez de los de madera, por la crisis de los cadáveres que se han acumulado en calles, morgues y funerarias a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Merwin Terán, presidente de la Asociación de Funerarias de Guayas, provincia suroccidental de la que Guayaquil es capital, reconoció este domingo que el gremio atraviesa un momento crítico y que la iniciativa de la Alcaldía trata de encontrar soluciones, aunque no siempre son bien recibidos, reseñó EFE.

«Ahora me han llegado treinta de cartón, pero la gente que viene a verlos no los quiere llevar. Están acostumbrados a los que les hemos ofrecido siempre, pero no hay, es lo único que les puedo dar», cuenta en una entrevista telefónica.

«Aunque ya no dispone de cofres de madera», Terán mantiene abierta una de las pocas funerarias que aún operan en la ciudad costera.

La acumulación de cadáveres provocó el desabastecimiento de las funerarias y elevado a casi al doble el precio de los pocos ataúdes de madera que se ofertan, que de unos 500 dólares el más simple ahora han pasado a costar más de 1.000.

Para solventar el problema, el Municipio informó el sábado que ofrecería ataúdes de cartón prensado, y se mencionaron cifras de entre 1.500 y 2.000 unidades.

