Bachata: ¿Extrañas a tu barbero?

View this post on Instagram

#daleplay ¿extrañas a tu barbero? 🏷Etiqueta a tu peluquero. Por @valerio_muzic 💪, Via @sergiop85 . . . #barberos #peluqueros #dominicanos #dominican #coronavirushaircutchallenge #dominicansbelike #dominicanrepublic #republicadominicana @remolachanet