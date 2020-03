Ricardo Montaner construirá escuela en Samaná

View this post on Instagram

#LuminariasTv El cantante nacionalizado dominicano @ricardomontaner firma acuerdo con el Ministerio de Educación para construir una escuela en Samaná. En la mañana de hoy miércoles 04 marzo se concretó el acuerdo con el ministro de educación Sr. Antonio Peńa Mirabal, en la cede de la institución en un acto protocolar.