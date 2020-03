Edificio en Santo Domingo que dizque cambia de tono según el clima

View this post on Instagram

@PatioKennedy es una nueva propuesta corporativa que se construye en la Avenida John F. Kennedy, Santo Domingo. El proyecto estará revestido de una fachada camaleónica que utilizará pintura prismática para convertirse en un elemento dinámico que se integra en su entorno y aporta profundidad visual. Diseñado por luis vidal + arquitectos con el objetivo de poner en valor el solar donde se ubica y que se convierta en un punto de encuentro social e interdisciplinar para la ciudadanía. Aportando desde el primer momento una identidad singular y muy potente. El edificio está concebido como un modelo faseable que permite un crecimiento controlado, ligado a un programa funcional, flexible y mutable que obtenga como resultado un edificio icónico, diferente e innovador, con carácter social y responsabilidad medioambiental. Conceptualizado para mejorar la eficiencia energética, optimización de costos y de diseño vanguardista. La fachada se compone de dos pieles, la piel exterior de ACM, proporciona sombreamiento y recubrimiento a la fachada interior. Esta última, recibe menor radiación solar y reduce la carga energética del edificio completo, siendo este más eficiente. Desarrolladores: Patio Capital Partners Arquitectura: @luisvidalarchitects Síguenos @urbanopolisrd para estar actualizado en cuanto al sector construcción en la República Dominicana. #Urbanopolisrd #PatioCapitalPartners #PatioKennedy #urbanopolis #skyscraping_architecture #architecture #architectureporn #architecturelover #building #tower #skyscraper #engineering #rendering #dominicanrepublic #ligths #civil engineer #dominicana