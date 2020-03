Críticas para Miriam Cruz por su forma de vestir

View this post on Instagram

Muchas mujeres atacando a Miriam Cruz por su presentación ayer en De Extremo a Extremo diciendo que por su edad ella no debería vestir así y que está supuestamente usando una faja. Lo curioso del caso es que cuando se trata de Jennifer López y guardando la distancia, ahí se desbordan en elogios por su edad y la manera en que se exhibe dentro o fuera del escenario.