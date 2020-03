Greta Thunberg dice que puede tener coronavirus

Greta Thunberg dice que puede haber tenido coronavirus y se ha autoaislado en casa con su padre.

La activista climática adolescente dijo que parecía haber sido infectada junto con su padre, el actor Svante Thunberg.

Ambos comenzaron a tener síntomas después de una reciente gira en tren por Europa juntos, por lo que han estado aislados.

Viajaban por Europa antes de que se impusieran bloqueos en todo el continente.

La joven de 17 años dijo en un video publicado por el New Scientist que su padre tenía «síntomas más intensos».

Ella dijo: ‘Llegué a casa desde el centro de Europa y luego me aislé desde el principio, porque pensé que podría hacerlo en los trenes, así que no quiero poner a nadie en riesgo.

‘Pero comencé a sentir algunos síntomas después de unos días. Al mismo tiempo, mi padre sentía síntomas mucho más intensos.

Thunberg agregó que quería crear conciencia sobre lo fácil que era transmitir la infección sin darse cuenta.

Ella dijo: ‘Lo importante es que básicamente no sentí que estaba enferma. Podría ser que me sentía inusualmente cansado, tosía un poco.

Eso es porque no estoy en un grupo de riesgo, no lo entendí muy en serio. Eso también es muy peligroso porque no sabes que lo tienes.

Si no hubiera sido porque mi padre lo había recibido al mismo tiempo y mucho más intenso que yo, tal vez ni me habría dado cuenta de que estaba enfermo.