Coronan reyes del Desfile Nacional del Carnaval 2020

Y así, después de 16 años llegó mi corona… con capa, cetro y banda [el combo completito👸🏻🎉]. Estoy feliz, no lo puedo negar. Gracias de corazón a @miculturard por esta distinción que hacen a mi persona y carrera profesional. Me honra en sobremanera ser la reina del Desfile Nacional del Carnaval Dominicano. Pero les decía que esta designación era especial… comparto este reinado con un valioso dominicano y grandioso ser humano, Chachón. Creador del Ali Babá [hace ya 40 años]. Ha dedicado toda su vida al carnaval dominicano👏🏼🇩🇴. Hoy me contaba [mientras lloraba de la emoción] que ser coronado rey era un sueño hecho realidad. A sus 82 años de vida tiene una energía INAGOTABLE. Vive en San Carlos y toda su comunidad ha celebrado en grande su coronación. Conocí a su familia hoy, quiénes muy orgullosos le aplaudían mientras le colocaban su merecida corona. No me queda mas que agradecer e invitarles este próximo domingo 8 de Marzo al Malecón de Santo Domingo para celebrar esta alegre tradición que nos identifica. Con sentimientos de alta estima se despide, su Majestad la Reina! 🤣💋