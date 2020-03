Video:El centro comercial más grande de Santo Domingo Norte

View this post on Instagram

Avanza la construcción de Colinacentro el que será el centro comercial más grande del municipio de Santo Domingo Norte. Contará con 80 locales comerciales, 700 parqueos semisoterrados y una torre de oficinas. Desarrollador: Constructora Rizek, Promotora Pradera Verde, Grupo BAK y Hormicondo.