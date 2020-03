Imágenes :Carnaval Santo Domingo

View this post on Instagram

#EnImágenes| La alcaldía del Distrito Nacional concluyó este primero de marzo el #CarnavaldeSantoDomingo 2020 con el tradicional desfile. El evento contó con la presencia del alcalde David Collado y miles de ciudadanos. "Las calles del Malecón se llenaron de colorido con la participación de más de 100 comparsas, que desfilaron desde las 3:00 de la tarde en la avenida George Washington, mostrando las diversas expresiones culturales de nuestros barrios y sectores", informó la alcaldía en un comunicado de prensa. Las comparsas desfilaron, bailaron y cantaron a ritmo de la música de carnaval, en el tramo comprendido entre el puente flotante y la avenida Pasteur en dirección Este- Oeste. #ListínDiario 📸 @alcaldiadn