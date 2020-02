Video de dominicana en Beijing, China

View this post on Instagram

Quise hacer este video un tanto extenso aclarando algunas cosas que la gente piensa en Occidente, como también para mostrar como luce Beijing actualmente en la zona donde vivo (zona céntrica) y como yo percibo la situación. Hice este video bien random El día de ayer (2020.02.11), así que sí lo edité para cortar algunas cosas que estaban de más y traté algunos puntos en orden bien aleatorio. Si tienes dudas puedes dejarla abajo en los comentarios y con gusto las responderé, ya sea aquí o en otro vídeo. Mi interés es que la gente sepa mejor lo que vivimos acá los dominicanos y no lo que la prensa amarillista ha estado haciendo últimamente, enfocándose en alarmar, tergiversar información y publicar cualquier clase de contenido sin realmente verificar la información. Cuando digo que yo estoy bien porque estoy en #Beijing, no es que en #Wuhan estén mal, pero es una ciudad que está totalmente en cuarentena, donde surgió el #virus y con una situación de más incertidumbre. Yo al menos tengo libertad de moverme y no escasea nada aquí. Yo estoy muy esperanzada de que todo saldrá bien y definitivamente el Gobierno Chino ha hecho una labor ejemplar para tratar la situación. Toda mi confianza está puesta en Dios, sabiendo que Él es quien está al control. #中国加油 #武汉加油 #vamosChina #vamosWuhan 💪🏽