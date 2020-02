¡Vuelve la corona a República Dominicana!

View this post on Instagram

¡Felicidades a todos y cada uno de los jugadores de nuestro equipo! Sin ustedes y sin los fanáticos dominicanos del béisbol esto no hubiese sido posible. 🇩🇴 #TenemosLa20 #SerieDelCaribe2020 #TodosSomosDominicana ⚾️🏆 #Coronao