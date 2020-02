Detalles del trágico incendio en Los Girasoles

View this post on Instagram

Al menos dos personas perdieron la vida en medio de un incendio que se registró la madrugada de este lunes en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional. Las víctimas aún no han sido identificadas por las autoridades, pero si se reveló que fueron dos personas adultas. Las autoridades tratan de determinar qué originó el fuego. #DL #DiarioLibre #Actualidad #Fuego #Incendio