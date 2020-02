Cotubanamá y el efecto dominó

View this post on Instagram

Un efecto dominó o reacción en cadena es el efecto acumulativo producido cuando un evento desencadena una cadena de eventos similares.⁣ ⁣ Típicamente se refiere a una secuencia vinculada de eventos donde el tiempo entre eventos sucesivos es relativamente pequeño.⁣ ⁣ Se puede usar literalmente (una serie observada de colisiones reales) o metafóricamente (vínculos causales dentro de sistemas como las finanzas o la política global).⁣ ⁣ El término efecto dominó se usa tanto para implicar que un evento es inevitable o altamente probable (como ya ha comenzado a suceder), como a la inversa para implicar que un evento es imposible o altamente improbable (el dominó que quedó en pie).⁣ ⁣ Nuestras áreas protegidas han experimentado asedio constante del sector privado desde su creación, siendo una de las más contenciosas el Parque Nacional Jaragua y el relajo de bajarle la categoría de manejo debido a la influencia de intereses privados a Bahía de las Águilas de Parque Nacional a "Paisaje protegido" para justificar su explotación.⁣ ⁣ Ahora, bajo las mismas artimañas resguardadas en la corrupción, impunidad y clientelismo, quieren hacerle lo mismo al Parque Nacional Cotubanamá.⁣ ⁣ Si dejamos que suceda, va a sentar el precedente de que la ley 202-04 y la Constitución, sean ignoradas abiertamente al beneficio del capital privado. No es sólo Pepe Hidalgo que argumenta tener propiedades en el Parque, permitirle a el construir, es dar cabida a la ilegalidad.⁣ ⁣ Es tumbar el primer dominó. ⁣ ⁣ Nuestros Parques Nacionales NO SE VENDEN, son el patrimonio de todos los dominicanos y NO vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo como los destruyen.⁣ ⁣ #SOSCotubanamá #vocesporcotubanamá Gracias a @grupojaragua por las imágenes. (síguelos si puedes)