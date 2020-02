Brad Pitt anuncia su retiro indefinido

Después de que la prensa le preguntara en varias ocasiones si estaba teniendo «el mejor momento de su vida ahora», Pitt lo aclaró. «Espero que no. Espero que me pasen otras cosas. Pero ha sido realmente especial. Y de nuevo, es una industria que amo, y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa. Ahora mismo creo que es hora de desaparecer por un tiempo y volver a hacer otras cosas», señaló. (Seguir leyendo…)