Equipos de bomberos atendieron un avión de United Airlines que aterrizó de emergencia en el aeropuerto de origen en Newark (EE.UU.) a consecuencia de un fallo técnico ocurrido poco después de despegar este miércoles. (Seguir leyendo…)

Chequea este video relacionado:

This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O

— Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020