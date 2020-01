Se suicidó Stan Kirsch, actor de ‘Highlander’

Stan Kirsch, más conocido como Richie Ryan en la serie de televisión original «Highlander», fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles.

Fuentes policiales confirman que la esposa de Stan, Kristyn Green, encontró al actor colgado el sábado por la tarde en su baño. Los paramédicos respondieron, pero se nos dice que fue declarado muerto en la escena.

Stan tenía toneladas de créditos de actuación, apareciendo en programas como «JAG», «General Hospital» y «Friends», además de sus 6 temporadas en «Highlander» a mediados de los 90. Sin embargo, también fue un reconocido entrenador de actuación en Los Ángeles.

Un homenaje a Stan en la página oficial de Facebook del programa decía: «Sin Stan Kirsch, Highlander: The Series hubiera sido mucho menos. Le aportó sentido del humor, amabilidad y entusiasmo juvenil al personaje de Richie Ryan durante seis temporadas».

El episodio de Stan en «Friends» fue un cameo memorable como un chico que sale con Monica, con un giro que probablemente no jugaría tan bien, o tan divertido, en estos días.

La esposa de Stan publicó sobre su muerte: «Quiero agradecer a todos por la efusión de amor y apoyo. No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estoy agradecida con todos y cada uno de ustedes».

Stan tenía 51 años.

Fuente: TMZ