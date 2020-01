RD construye el primer hospital del caribe con aisladores sísmicos

View this post on Instagram

El nuevo Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís se construye con aisladores sísmicos, una moderna tecnología con capacidad para resistir un sismo de una magnitud de hasta 8.2 grados, siendo la primera del caribe con esta tecnología. La infraestructura del centro contará con un sistema de 124 aisladores y deslizadores, que es una herramienta de alta tecnología que protege la estructura de los efectos del sismo, permitiendo que se mantenga funcionando durante y después de ocurrido el fenómeno. En las estructuras con aisladores sísmicos se reducen los desplazamientos laterales y la aceleración del suelo en un 35 por ciento durante un terremoto. Ingeniería estructural: @leonardoreyesm