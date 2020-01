Primeras imágenes de la secuela de Avatar

Aunque el público tendrá que esperar a ver el resultado final hasta diciembre de 2021, lo cierto es que hace unos días ya dieron a conocer las primeras imágenes de lo que será la secuela de la película Avatar, del director James Cameron.

A través del perfil oficial de Twitter del filme publicaron fotos del arte conceptual oficial que tendrá la cinta, donde se ven nuevos mundos y criaturas, ya que «no volverán a Pandora» y explorarán «nuevas partes de mundo».

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020