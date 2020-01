Video: Varios peloteros suspendidos en juego de Licey y Toros

View this post on Instagram

Un jonrón para empatar el tercer partido de la Serie Final del Béisbol Invernal entre Toros del Este y Tigres del Licey en la tercera entrada fue el detonante de una pelea que provocó la expulsión de varios jugadores. Jorge Mateo conectó un jonrón de dos carreras con perreo incluido, luego vino a batear Rubén Sosa y fue golpeado por el lanzador Luis Cruz, acción que vació las bancas. #DL #DiarioLibre #Deportes #Béisbol #Lidom #PelotaInvernal #EnlapelotaconDL #SerieFinalLIDOM2020 Vídeo: Twitter/Francis Romero