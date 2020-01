Palabras de Omega desde la clínica

Omega El Fuerte

Mi gente, mis queridos, estoy recluido en un centro médico. Espero estar de vuelta en mis labores muy pronto, ya que gracias a Dios no es muy grabe mi problema de salud, no se preocupen por que estaré en optimas condiciones, para continuar con la agenda de trabajo pendiente, le pido disculpas por las molestias ocasionadas estaré dándoles información para que estén al tanto de mi mejoría, bendiciones a todos, su artista merengue tropical moderno de República Dominicana Omega (El Real) y fijándome bien no se ve nada mal el enfermito.

