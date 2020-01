Ex subdirector de la CIA: «Habrá estadounidenses muertos»

El asesinato selectivo de Qassem Soleimani, uno de los principales líderes militares de Irán, ha aumentado las tensiones entre EEUU e Irán, con Irán prometiendo venganza. El colaborador principal de seguridad nacional de CBS News, y el ex director interino y adjunto de la CIA, Michael Morell, dijo a «CBS This Morning» que el ataque con aviones no tripulados en Soleimani conducirá a «estadounidenses civiles muertos».

«Soleimani era un genio malvado, tenía mucha sangre estadounidense en sus manos», dijo Morell. «El mundo es un lugar mejor sin él. El problema es que tiene un costo muy alto. Número uno, habrá estadounidenses muertos, estadounidenses civiles muertos, como resultado de esto. Posiblemente en los próximos días en cualquier lugar donde Irán tiene sus poderes, Irak es el lugar más probable, pero también Líbano, Bahrein y otros lugares en el Medio Oriente «.

Morell dijo que Irán perdería la batalla si respondieran con un ataque militar contra las fuerzas estadounidenses en la región. Dijo que cree que los representantes de Irán en toda la región irán tras civiles, pero eso no es todo.

«En el momento y lugar que elijan, llevarán a cabo un ataque terrorista que mata a un alto funcionario estadounidense», dijo Morell. «Y eso podría estar en cualquier parte del mundo».

Tal ataque podría ocurrir en suelo estadounidense, dijo.

«El Hezbolá libanés, que es uno de los aliados más cercanos [de Irán], tiene planes de contingencia y esos incluyen planes en los Estados Unidos contra objetivos estadounidenses», dijo Morell. «Tal ataque terrorista podría ocurrir pronto».

Según Morell, el asesinato de Soleimani sienta un precedente peligroso de que los altos funcionarios son justos en el «escenario híbrido, todavía no en guerra, en el que nos encontramos con Irán».

«Entonces, sí, es bueno que [Soleimani] se haya ido, pero tiene un precio extraordinariamente alto», dijo Morell. «Y es por eso que la administración Bush y la administración Obama eligieron no hacer algo como esto».

El asesinato de Soleimani también permitirá a los intransigentes en Irán, donde Soleimani es extremadamente popular, dijo Morell. Y un sucesor ya puede estar en su lugar.

«Hay algunas conversaciones en las redes sociales sobre los iraníes que ya anunciaron a su sucesor», dijo Morell. «Es su adjunto. Es su antiguo diputado de 22 años. La misma filosofía, la misma ideología. No es el mismo carisma, sino el mismo enfoque. Así que no creo que veamos un cambio en el comportamiento iraní como resultado de Qassem Soleimani muerte».

Fuente: CBS News