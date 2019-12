View this post on Instagram

Año Nuevo! Nuevos proyectos Nuevos desafíos En los que prometo dar lo mejor de mi para la sociedad que me ha visto desarrollar una carrera en la que el amor por lo que hago y al público que lo recibe han sido la norma. Feliz!!! Porque estaré con un profesional increíble 🤗🤗 a quien admiro ❤️ @jcalbelo #larocka917rd @despuesdelmd