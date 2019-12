Científicos de la Universidad de Washington (EE.UU.) sostienen que la vida en la Tierra podría haber surgido en los lagos ricos en fósforo, ya que estas aguas reunían las condiciones necesarias para la aparición de moléculas orgánicas, según explican en una investigación publicada este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). (Seguir leyendo…)