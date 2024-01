Santo Domingo.- Una madre denunció que su pequeño hijo de 5 meses de nacido permanece desaparecido desde el 18 de diciembre, luego de habérselo entregado al padre del menor, de quien tiene dos meses de separada.

Con desesperación, Brandy Yuleisi Rosario Astacio madre del bebé, manifestó este lunes, que su hijo está desaparecido tras su padre habérselo llevado el pasado 15 de diciembre para quedarse con él.

“Él quedó de entregármelo el miércoles y él, el miércoles, puso un estado dizque, (Yulian, no sé cómo lo hice. Vuela). Yulián es mi bebé. Entonces, él me dijo, tienes hasta la siete, para que vengas a ver tu bebé por última vez. Yo fui con mi papá y él nos pasó por el lado, y no se quiso detener, porque pensó que lo iban a agarrar”, dijo Brandy Yuleisi. (Seguir leyendo…)