Netflix estrenará documental sobre la canción “We Are The World”

En 1985 la canción “We Are The World”, del proyecto USA For Africa, se colocó en el número 1 de las listas de éxitos a nivel mundial. Ahora, la plataforma Netflix está a punto de estrenar “The Greatest Night In Pop” (“La Noche Más Grandiosa en el Pop”), un documental acerca de cómo surgió ese tema y su grabación, que involucró a decenas de artistas.

Ya se ha dado a conocer el trailer, que muestra varios momentos de la noche del 25 de enero de ese año, cuando cantantes como Lionel Richie, Michael Jackson, Bob Dylan, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper y Huey Lewis, entre otros, se reunieron en un estudio para ser dirigidos por el productor Quincy Jones, “dejando sus egos en la puerta” y grabando una canción para combatir la hambruna en Etiopía. (Seguir leyendo…)